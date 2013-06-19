Двох футболістів з Кот-д'Івуар, які зникли у березні, знайшли в Одесі

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримського управління МВС, чорношкірих спортсменів знайшли 17 червня на орендованій квартирі в Одесі.

Африканців відвезуть до Криму для дачі пояснень у рамках кримінального провадження. Міліція має намір закрити справу за фактом зникнення іноземців, долю африканців вирішать прикордонники. Іноземці заявили, що виїхали з Євпаторії, оскільки не бажали повертатися на батьківщину.

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Як повідомляв УНІАН, 3 з 13 гравців команди з Кот-д'Івуар - 20-річний Бамба Мамаду, 19-річний Куа Роджер Ібрагім і 21-річний Бамба Абубакр - не з'явилися на збори 14 березня, вони вийшли з готелю в Євпаторії і зникли, після чого міліція оголосила їх у розшук.

Бамбу Мамаду знайшли 17 березня у Чернівцях і потім повернули до Криму.

Співробітники Прикордонслужби 20 березня посадили іноземця на літак до Сімферополі і заборонили на три роки в'їзд до України.