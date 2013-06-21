Одеситам обіцяють повернути світло до понеділка

ПАТ «Одесаобленерго» сьогодні, 21 червня, доставила на Одеську ТЕЦ трансформатор для стабілізації електропостачання в центрі міста. Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, трансформатор потужністю 40 мегават доставили минулої ночі до Одеси з Татарбунарського району області.

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«Конкретніше - його демонтували на нашій підстанції в Білолісся Татарбунарського району, що на півдні області. Безумовно, це знизить надійність поставок електрики в даному районі, проте не можна порівняти з тим, що нині відбувається в Одесі - вимушені щоденні почергові відключення кварталів у центральній частині міста. Якщо все піде за наміченим нами плану, вже до понеділка нормальне електропостачання в обласному центрі буде відновлено », - повідомили в прес-службі.

У обленерго уточнили, що вранці 100-тонний трансформатор успішно доставлений на Одеську ТЕЦ, де його встановлять на 13-й підстанції.

Передбачається, що електропостачання буде відновлено в повному обсязі до 24 червня.

Як повідомляв УНІАН, у центрі Одеси введено графік почергового відключення споживачів центру міста через аварію на Одеській ТЕЦ. Відключення проводиться за 1,5-2 години по черзі на певних кварталах в центральній частині Одеси.