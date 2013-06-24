На пляжі в Скадовську знайдено два трупи
11:06, 24 червня 2013Суспільство
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Вчора, 23 червня, у Скадовську Херсонської області о 15:07 на міському пляжі у воді відпочиваючими було виявлено два трупа.
Тіла загиблих знайшли у воді відпочиваючі
Як повідомили УНІАН в управлінні ДСНС у Херсонській області, загиблі – 25-річний житель міста Білозерськ Донецької області та його 11-річний племінник, житель с. Приморське Скадовського району.
Причина смерті встановлюється.
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