Буковинська міліція затримала торгівця людьми з Італії

Буковинські правоохоронці затримали громадянина Італії, який майже два роки розшукувався італійськими правоохоронними органами за скоєння ряду злочинів на території своєї країни.

Як повідомили УНІАН у СЗГ УМВС України в Чернівецькій області, затримали зловмисника під час проведення оперативно-профілактичних заходів у взаємодії з територіальними підрозділами Державної прикордонної та міграційної служб з метою попередження та розкриття злочинів, учинених представниками етнічних діаспор та іноземцями на території Буковини.

42-річний громадянин Італії, який з червня 2011 року розшукувався італійськими правоохоронними органами за контрабанду та торгівлю людьми, наразі затриманий і перебуває під вартою, стосовно нього вирішується питання про екстрадицію.

Загалом, під час спецзаходів правоохоронцями області перевірено понад 2650 іноземців. У результаті задокументовано 17 правопорушень, які внесено до єдиного обліку, за 14 фактами розпочаті кримінальні провадження.

Так, працівниками УБОЗ УМВС за використання завідомо підробленого документу затримано громадянина Молдови, а також трьох інших іноземців за підозрою у злочинах, пов’язаних із незаконним обігом наркотиків. За цими фактами відкритті кримінальні провадження.