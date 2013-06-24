Завтра на заході України – град та шквали

Завтра, 25 червня, у західній частині України очікуються грозові дощі, місцями сильні зливи (вдень в карпатському регіоні – дуже сильні дощі), град, шквали 15-20 м/с, вдень подекуди 25-28 м/с.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, в північних, Вінницькій, Одеській, а вдень і в східних областях пройдуть окремі короткочасні дощі, грози. На решті території без опадів.

Вітер на Правобережжі переважатиме південно-східний, на Лівобережжі – північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 15-20°, вдень 28-33°, у західних областях 23-28°; в гірських районах вночі 11-16°, вдень 19-24°.

У Києві та області в окремих районах очікуються короткочасні дощі, грози. Температура на Київщині вночі 15-20°, вдень 28-33°. У м. Києві температура вночі 18-20°, вдень близько 30°.

24 червня температура води становила в Чорному та Азовському морях 20-25°, в Дніпрі біля Києва 25°.