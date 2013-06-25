У Харкові відкрили станцію метро, яка припиняла роботу на час навчань

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на заступника генерального директора КП «Харківський метрополітен» В’ячеслава Стаматіна.

Він запевнив, що рух електропотягів на Салтівській лінії метро було тимчасово обмежено через проведення антитерористичних навчань правоохоронних і силових структур.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Харківському метро близько 15:20 станцію «Істричний музей», що в центральній частині міста, з невідомих причин було закрито для пасажирів.

Як повідомили пізніше в прес-центрі Управління СБ України в Харківській області, рух потягів на станції «Історичний музей» був обмежений через проведення планових антитерористичних навчань.

«25-27 червня ц.р. у Харкові та Харківській області за ініціативою Штабу АТЦ СБУ проходять планові антитерористичні навчання регіональної Координаційної групи Антитерористичного центру при Управлінні СБ України в Харківській області. Ці навчання, умови яких цього разу максимально наближені до реальних, будуть проводитися у місцях масового перебування людей та на об’єктах транспорту», - повідомили у відомстві.