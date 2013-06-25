ДАІ виділить пільговикам окремі вікна для обміну старих прав

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

Зокрема, як нагадали в Державтоінспекції, наразі в Україні триває обмін посвідчень водія, що були видані з використанням зразка бланка, затвердженого органом виконавчої влади СРСР. Через велику кількість бажаючих здійснити цю процедуру в реєстраційно-екзаменаційних підрозділах виникають черги, що створює певні незручності для літніх людей, ветеранів тощо.

На тему: ДАІ радить, де краще обміняти водійські права зразка СРСР

Для поліпшення обслуговування громадян у Департаменті ДАІ прийнято рішення про виділення окремих вікон прийому документів на обмін посвідчень водія для осіб, які мають відповідні пільги, підкреслюється в повідомленні.

«Такі заходи будуть сприяти швидкому здійсненню процедури, тож люди зможуть у зручний для себе час обміняти водійські посвідчення», - додали в ДАІ.

Як повідомляв УНІАН, в Україні з 1 січня 2014 року припиняють свою дію посвідчення водія, що були видані з використанням зразка бланка, затвердженого органом виконавчої влади СРСР.