ДАІ радить, де краще обміняти водійські права зразка СРСР

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Управління ДАІ Києва.

Столична Державтоінспекція радить водіям здійснювати заміну посвідчення зразка СРСР на нові у реєстраційно-екзаменаційних підрозділах ДАІ №2, №10 та №13.

Зокрема, для зручності при заміні посвідчення ДАІ радить мешканцям столиці, що знаходяться на лівому березі, звертатися до реєстраційно-екзаменаційних підрозділів ДАІ №10 (вул. Братиславська,52) та ВРЕР №13 (вул. Електротехнічна,45). А іншим громадянам - до ВРЕР №2, що знаходиться на вулиці Туполева, 19.

При собі необхідно мати наступні документи:

- посвідчення водія на бланку, затвердженому органом виконавчої влади СРСР;

- паспорт громадянина України (за наявності – закордонний паспорт);

- екзаменаційну картку водія (за наявності);

- медичну довідку встановленого зразка про придатність до керування транспортним засобом відповідної категорії;

- дві кольорові фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см;

- квитанцію про сплату за бланкову продукцію (вартість заміни посвідчення водія становить 207 грн 90 коп.).