З літака Цюрих-Нью-Йорк пропало 1,2 мільйона доларів

Про це повідомляє Новая газета з посиланням на Associated Press.

Інцидент трапився на рейсі Цюрих - Нью-Йорк. Гроші належали одному з американських банків і перевозилися зі швейцарського офісу в головний.

У даний час справою займається ФБР: правоохоронці намагаються встановити, коли пропали гроші - до вильоту з Цюриха чи уже після прибуття в аеропорт ім. Джона Кеннеді. Представники Swiss International Air Lines заявили, що не мають підстав вважати, що гроші були вкрадені на території США.