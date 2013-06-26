З літака Цюрих-Нью-Йорк пропало 1,2 мільйона доларів
11:31, 26 червня 2013Суспільство
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З контейнера у вантажному відсіку літака авіакомпанії Swiss International Air Lines пропало більше мільйона доларів.
Гроші перевозили у вантажному відсіку
Про це повідомляє Новая газета з посиланням на Associated Press.
Інцидент трапився на рейсі Цюрих - Нью-Йорк. Гроші належали одному з американських банків і перевозилися зі швейцарського офісу в головний.
У даний час справою займається ФБР: правоохоронці намагаються встановити, коли пропали гроші - до вильоту з Цюриха чи уже після прибуття в аеропорт ім. Джона Кеннеді. Представники Swiss International Air Lines заявили, що не мають підстав вважати, що гроші були вкрадені на території США.
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