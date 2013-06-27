Україна готова збудувати для Росії літак на лижах

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це під час міжнародної наукової конференції «Російсько-українські відносини: реалії і перспективи», яка проходить у Москві, сказав президент – генеральний конструктор державного підприємства «Антонов» Дмитро Ківа.

«Є варіанти літака (Ан-148-300) на лижному шасі для роботи в Арктиці», - сказав Ківа і нагадав, що раніше «Антонов» робив на лижах літаки Ан-12 і Ан-72.

Він підкреслив, що така модифікація дуже актуальна для Росії.

На цю тему: Україна візьме участь в авіакосмічному салоні МАКС-2013

При цьому Ківа відзначив, що літак Ан-148 виготовляється в кооперації з Воронезьким авіазаводом, який не в повному обсязі виконує свої зобов'язання у рамках спільної діяльності.

«Ми робимо в Києві крила і поставляємо до Воронежа, а частини оперення, мотогондоли вони поставляють нам. Цього року ми одержуємо скромний лист - у них змінилася програма, вони не можуть поставляти агрегати у потрібній кількості, можуть поставити 2-3 комплекти агрегатів для наших літаків», - сказав Ківа і додав, що це загрожує виконанню контрактів «Антонова».

Він закликав російську сторону «дружно працювати, якщо ми домовилися».

При цьому він підкреслив, що українська сторона, щоб не підводити партнерів, виготовила для Воронезького заводу два комплекти крил, і вони знаходяться на заводі в Києві.