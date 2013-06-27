Завтра прощатимуться з автогонщиком Нестерчуком, який загинув в ОАЕ

Церемонія прощання з бізнесменом і гонщиком, лідером української ралі-рейдової команди Sixt Ukraine Вадимом Нестерчуком пройде завтра, 28 червня, з 18.00 до 20.00 за адресою: Київ вул. Плещеєва, 10 (офіс компанії SIXT/Україна).

Як повідомили УНІАН у компанії, поховають Нестерчука на кладовищі в селищі Березівка Макарівського району Київської області 29 червня.

Як повідомляв УНІАН, лідер української команди з ралі-рейдів Sixt Ukraine Нестерчук трагічно загинув 24 червня в пустелі в ОАЕ під час підготовки до ралі «Шовковий шлях 2013». За попередніми даними, смерть настала внаслідок теплового удару й зневоднення організму.

Вадиму Нестерчуку було 42 роки. В нього залишилися дружина та двоє дітей.