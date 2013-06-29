У Дніпропетровську вночі згорів будинок, загинуло троє людей

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, пожежа сталася сьогодні вночі у двохповерховому приватному житловому будинку на двох господарів.

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Загинуло троє осіб, із них одна дитина, та троє дітей (2010-2012 р.н.) постраждали, яких з опіками різних ступенів важкості госпіталізовано до міської лікарні.

Підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано. Причина пожежі встановлюється.