Сьогодні у Врадіївці можуть бути провокації - активіст

Про це в ефірі 5 каналу повідомив громадський активіст Анатолій Бурлак.

Він закликав врадіївчан не йти на віче.

«Я закликаю врадіївчан не приходити на віче. В мене є інформація про те, що будуть використанні врадівчани, будуть провокатори, які будуть підбурювати, щоб знову кинулись на райвідділок міліції, щоб показати врадіївчан, як бандитів, як розбійників, як неадекватних людей. Тому я закликаю врадіївчан не йти на віче – вас використають, і може пролитися кров», - заявив Бурлак.

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Крім того, активіст повідомив про незаконні дії спецпідрозділу Беркут.

«Допитів поки не було в нас, але вночі «беркутівці» їздили по людях, декого били, декого лякали, проводили свою справу… Я бачив сьогодні побитих людей, бачив їхні рани, бачив як з ними поступали і що з ними робили», - заявив Бурлак.

«Це робили для того, щоб видавали тих, хто кидав чи заворушував, чи ще щось, якісь дії робив», - додав активіст.

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Анатолій Бурлак наголосив, що відкриття кримінального провадження проти учасників штурму місцевого райвідділу міліції є неприпустимим, адже співробітники міліції своїми діями самі спровокували громаду.

«Те, що є вже провадження, це було озвучено новопризначеним виконуючим обов’язки начальника міліції. Коли я підійшов, він повідомляв про це журналістів в інтерв’ю, про те, що він збирається якісь кримінальні справи відкривати. Я, як людина, як врадіївчанин йому порадив цього не робити. Для чого колихати Врадіївку? Досить, невже не видно, що може колихнути так, що колихнеться й Україна. Які провадження, якщо напад спровокували працівники міліції», - наголосив Бурлак.