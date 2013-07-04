Штормове попередження в Криму продовжили: у річках може піднятися вода

Штормове попередження продовжили в Криму ще на день: увечері 4 липня і вранці 5 липня на річках регіону очікується підйом рівня води на 0,5-1,5 м, в районі Судака - загроза сходження селів.

Про це повідомила прес-служба кримського управління ДержНС.

Рятувальники рекомендують, під час загрози наближення селевого потоку швидко залишити приміщення, вийшовши в місце, гарантовано захищене від падіння каменів від скель.

«Надайте допомогу людям, які потрапили в селевий потік. Використовуйте для цього жердину, дошки, мотузки та інші підручні засоби. Якщо ви відпочиваєте "диким" туристичним табором, не встановлюйте ваші намети поблизу місць, де зібралася вода від зливи, вона може шукати собі "вихід"», - йдеться в прес-релізі.

Як повідомляв УНІАН, в Криму вже кілька днів йдуть зливи. 3 липня в селі Морське (Судак) зійшов сель, жертв немає.