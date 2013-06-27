В Україні оголосили штормове попередження

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

"Вдень 27 червня в західних, Житомирській та Вінницькій областях грози, місцями сильні дощі та шквали 15-20 м/с, в окремих районах град, в Київській, Черкаській, Чернігівській областях місцями грози", - йдеться в повідомленні гідрометцентру.

Як повідомляв УНІАН, раніше метеорологи повідомляли, що цього тижня в західних, північних і частині центральних областей України щодня дощитиме, тоді як у південному і східному регіонах опади будуть або незначними, або їх не буде зовсім, а температура повітря вдень досягне +37 градусів.