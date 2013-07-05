Юристи вимагають від Кабміну переглянути контракти з Газпромом

Про це в ході круглого столу в УНІАН на тему «Енергетична безпека України: розрив газових угод 2009 року» заявив адвокат, керівник Українського юридичного товариства Олег Березюк.

«Ми хочемо вивчити документи, які говорять, - не діє Кабінет міністрів у даній ситуації чи він щось все ж таки робить, вигідні ці контракти чи невигідні. Вони були укладені під впливом тяжких обставин чи ні? Ми це хотіли зробити у нормальній судовій процедурі. Нам не дали можливості дослідити необхідні документи, нам не дали можливості допитати заявлених нами свідків, нам навіть не дали можливості поставити питання нашим відповідачам.

Усе це відбулося несподівано, перші чотири засідання проходили виключно в межах юридичної процедури, все було нормально до того моменту, поки ми не покритикували прем'єр-міністра», - сказав Березюк.

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«Тільки-но від нас пішла критика дій нинішнього уряду, на другий день, буквально за годину, було закрито судове засідання, і на цьому все закінчилося», - пояснив адвокат.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2013 року директор юридичної компанії Lions Litigate Станіслав Батрін і керівник Українського юридичного суспільства Олег Березюк звернулися з позовом до Кабінету міністрів України і Фонду державного майна України про визнання недійсними контрактів на постачання газу, укладених 19 січня 2009 року між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України».

Зокрема, у позові викладені вимоги зобов'язати Кабмін скликати позачергові збори акціонерів «Нафтогазу України», включивши до порядку денного зборів питання про розірвання (або визнання недійсними) газових контрактів від 2009 року.

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За словами Батріна, тільки за результатами ухвалення рішення керівним органом НАК «Нафтогаз України» цей суб'єкт господарювання має право звернутися до Арбітражного інституту Торгової палати міста Стокгольм з приводу розірвання або визнання недійсними контрактів на постачання газу. Аналогічно, тільки НАК «Нафтогаз України» може стати ініціатором і стороною переговорів з контрагентом ВАТ «Газпром» у питаннях про внесення змін до діючого контракту.