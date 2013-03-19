Азаров: у газових контрактах з Росією немає зачіпок для опротестування в суді

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров сказав під час зустрічі із заступником Державного секретаря США Венді Шерман.

“Мені іноді ставлять запитання, а чому б його (контракт - УНІАН) через суд не розірвати? Ми б це давним-давно зробили, якби в контракті містилася хоча б найменша юридична зачіпка, найменше юридичне обгрунтування розірвання цього контракту. Але немає такого юридичного обгрунтування. Договір абсолютно безправний для України”, - сказав М.Азаров.

Він зазначив, що важко уявити, щоб глава уряду дозволив таке.

“Проте, це так. У мене, повірте, буває бажання просто розірвати як клаптик паперу й викинути, але я чудово розумію, що після цього можуть бути наслідки”, - сказав прем'єр-міністр.

За словами М.Азарова, вже три роки Україна платить кабальну ціну за газовими контрактами й, на думку прем'єр-міністра, майже безкоштовно прокачує російський газ до країн Європейського Союзу.

“Але зараз ми нарешті наблизилися до того моменту, коли, напевно, ми з Росією домовимося”, - підкреслив М.Азаров.

Водночас він зазначив, що Європейський Союз також не допоміг Україні добитися прогресу в переговорах із Росією про зниження ціни на газ і сприяв будівництву газопроводів «Північний потік», а також почав будівництво «Південного потоку» в обхід України.

Як повідомляв УНІАН, міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький розраховує, що Україні вдасться домовитися з Росією про зниження ціни на газ цього року.

Україна не виключає можливості передачі в оренду ГТС у рамках створення консорціуму з її управління. Поки розглядається можливість створення як двостороннього - з Росією, так і тристороннього - з РФ і ЄС - консорціуму з управління ГТС.

М.Азаров під час прес-конференції для центральних і регіональних ЗМІ 19 березня заявив, що Європейський Союз досі не продемонстрував готовність до участі в тристоронньому консорціумі з управління газотранспортною системою України.

Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період із 2009 по 2019 рік; про обсяги й умови транзиту природного газу через територію України на період із 2009 по 2019 рік.

Ціна на газ встановлюється поквартально.

Україна добивається перегляду газових контрактів із РФ, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит - навпаки, заниженою.

У першому кварталі 2012 року ціна російського газу становила близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому кварталі - 425 дол., у третьому - 426 дол., у четвертому - близько 430 доларів за 1 тис. куб. м.

У лютому 2013 року, за даними Міністерства економічного розвитку та торгівлі, середня митна ціна на імпортний газ для України знизилася порівняно з січнем на 1,5% - до 419,7 дол. із 426,16 дол. за 1 тис. куб. м.