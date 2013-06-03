Юристи дають Україні 99% шансів виграти у Газпрому в Стокгольмі

Україна може виграти Стокгольмський арбітражний суд у разі подачі НАК "Нафтогаз" позову проти російського газового монополіста "Газпрому" з вимогою розірвати укладений у січні 2009 року контракт на поставки газу, і шанси на це дорівнюють 99%.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявили юристи - народний депутат України Олег Канівець, голова Українського юридичного товариства Олег Березюк і кандидат юридичних наук Станіслав Батрін.

«99% переможного результату в Стокгольмі, 1% залишимо на політичну складову Російської Федерації на процес», - сказав Батрін.

Він також відзначив, що Кабінет міністрів України має ініціювати звернення «Нафтогазу» до Стокгольмського суду.

«Якщо контракт буде визнано недійсним, то потрібно буде виходити, що ми повинні будемо заплатити Російській Федерації за 5 років з розрахунку цін, що існували на кінець 2008 року. Є різниця між 400 і 170... - ці гроші мають бути нам перераховані й повернені до України», - вважає юрист.

Учасники прес-конференції підтримали Батріна, назвавши цю позицію захистом інтересів громадян України.

Раніше Батрін подав до суду на Кабінет міністрів і Фонд держмайна з вимогою визнати недійсним контракт на поставки газу від 2009 року між "Газпромом" і "Нафтогазом», оскільки він суперечить інтересам України.

У разі позитивного рішення суду у цій справі уряд має зобов'язати вітчизняного газового монополіста подати позов до Стокгольмського арбітражного суду.

Як повідомляв УНІАН, російський газовий монополіст "Газпром" відмовляється найближчим часом переглядати ціну на газ для України, незважаючи на наполегливі прохання Києва про зниження ціни на блакитне паливо.

У вересні 2011 року Президент України Віктор Янукович повідомив, що Україна фактично підготувала матеріали для розв’язання в міжнародному арбітражі газової суперечки з Росією. Проте пізніше члени уряду, включаючи прем'єр-міністра Миколу Азарова, заявляли, що сподіваються досягти компромісу щодо ціни на газ під час переговорів.

Згідно з контрактом, підписаним НАК «Нафтогаз України» з «Газпромом» 19 січня 2009 року, ціна газу для України (з урахуванням знижки в 100 доларів за 1 тис. кубометрів за Харківською угодою 2010 року) становила в першому кварталі 2013 року близько 406 доларів за тисячу кубометрів і була найвищою в Європі.

Минулого року Польща добилася більш як 15% знижки на російський газ, що поставлявся до Польщі, після того як ініціювала процедуру подачі позову до "Газпрому" в Міжнародний арбітраж у Стокгольмі в листопаді 2011 року.

За останні три роки російський газовий монополіст погодився знизити ціни на газ - в середньому на 10% - для більш як п'ятнадцяти своїх клієнтів у Німеччині, Франції, Італії, Австрії, Словаччині, Польщі.

При цьому український бізнесмен Дмитро Фірташ вважає, що Україна зможе виграти Стокгольмський арбітраж у разі подачі Росією позову про недобір газу, мінімальний обсяг купівлі якого зафіксовано в контрактах, підписаних на початку 2009 року.