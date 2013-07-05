Табачник: Додаткова сесія ЗНО триватиме з 4 по 11 липня
Додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання знань для тих, хто через хворобу або інші об’єктивні причини, підтверджені документально, не зміг взяти участь у ЗНО, розпочалася 4 липня і триватиме до 11 липня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні Верховної Ради міністр освіти і науки Дмитро Табачник.
Говорячи про підсумки ЗНО нинішнього року, міністр зазначив, що для участі в ньому зареєструвалося 322 тис. 548 осіб, з них близько 25% - випускники минулих років.
За словами Табачника, рейтинг предметів цього року порівняно з 2012 дещо змінився: “Вперше за всі роки проведення ЗНО на другому місці серед обраних предметів, найбільш популярних серед абітурієнтів, вийшла математика”.
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Табачник нагадав, що торік на другому місці була історія України.
Міністр повідомив, що цього року понад 97% зареєстрованих абітурієнтів пройшли тестування з української мови і літератури, 61,5% - з математики, а на третьому місці (близько 60,6%) - історія.
Він підкреслив, що підвищився інтерес абітурієнтів до таких предметів як фізика, хімія, натомість зменшився інтерес до географії, всесвітньої історії та біології.
Також Табачник наголосив, що “в цілому ЗНО в 2013-му відбулося абсолютно організовано”.