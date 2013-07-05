Табачник: Додаткова сесія ЗНО триватиме з 4 по 11 липня

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні Верховної Ради міністр освіти і науки Дмитро Табачник.

Говорячи про підсумки ЗНО нинішнього року, міністр зазначив, що для участі в ньому зареєструвалося 322 тис. 548 осіб, з них близько 25% - випускники минулих років.

За словами Табачника, рейтинг предметів цього року порівняно з 2012 дещо змінився: “Вперше за всі роки проведення ЗНО на другому місці серед обраних предметів, найбільш популярних серед абітурієнтів, вийшла математика”.

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Табачник нагадав, що торік на другому місці була історія України.

Міністр повідомив, що цього року понад 97% зареєстрованих абітурієнтів пройшли тестування з української мови і літератури, 61,5% - з математики, а на третьому місці (близько 60,6%) - історія.

Він підкреслив, що підвищився інтерес абітурієнтів до таких предметів як фізика, хімія, натомість зменшився інтерес до географії, всесвітньої історії та біології.

Також Табачник наголосив, що “в цілому ЗНО в 2013-му відбулося абсолютно організовано”.