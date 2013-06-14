Лікарчук прогнозує, що кількість охочих здавати ЗНО з російської зростатиме

Про це заявив Директор центру тестових технологій і моніторингу якості освіти Ігор Лікарчук в ефірі 5 каналу, повідомляє Українська правда.

Він пояснив, чому у 2013 році для участі у тестуванні ЗНО з російської мови зареєструвалося лише 2% випускників.

"Вищі навчальні заклади не поставили цей предмет серед конкурсних, за якими проводиться відбір до вищого навчального закладу. Чим більше навчальних закладів будуть ставити цей предмет до переліку конкурсних, тим буде збільшуватись кількість учасників зовнішнього оцінювання", - сказав Лікарчук.

"Цікаво, що цього року багато університетів, зокрема, на факультети журналістики, вже поставили іноземну мову або російську мову як вступний іспит", - додав він.

"Друга причина — російська мова до 1 вересня 2013 року в українськомовних школах вивчалася як факультативний предмет. Нові навчальні плани, які запроваджуються за новим стандартом з 1 вересня 2013 року, передбачають дещо іншу ситуацію", - зазначив посадовець.

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Як відомо, згідно з новими правилами, з 5-го класу вводиться обов'язкове вивчення другої іноземної мови. Нею може бути будь-яка іноземна мова чи російська або інша мова національних меншин.

"Мені здається, що тут закладений дуже цікавий підхід на довгу перспективу", - вважає Лікарчук.

"Якщо ми цього року 2% мали ЗНО з російської мови, то через 5 років, коли ці випускники, які зараз 5-класники, дійдуть до ЗНО, цей відсоток буде у багато разів більше", - спрогнозував Лікарчук.

У свою чергу головний спеціаліст Департаменту загальної, середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки Оксана Коваленко на запитання, чи не здається їй, що запровадження вивчення російської як другої іноземної дає передумови для втілення ідеї про надання російській статусу другої державної мови, відповіла:

"Ні, не видається".

"Коли запроваджувалося обов'язкове вивчення іноземної мови з 5 класу, мова йшла про те, щоб діти 100%-во вивчали іноземною саме англійську", - додала вона.