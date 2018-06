Головну нагороду Берлінале отримав фільм "Поза ембріона"

«Золотого ведмедя», головну нагороду шістьдесят третього Міжнародного кінофестивалю, церемонія закриття якого проходить у суботу в Берліні, отримала румунська соціальна драма "Поза ембріона" (Child `s pose) режисера Калін Пітер Нецер (Calin Peter Netzer).

Як передає РІА Новости, стрічка розповідає про деспотичної матері, яка намагається «відмазати» свого сина від в'язниці: той, перевищивши швидкість, задавив на дорозі маленького хлопчика. Син уже не молодий, намагається жити своїм життям і кричить на матір за те, що та занадто сильно його контролює. Однак сам не може визнати своєї трагічної помилки і прийти до батьків хлопчика, щоб просто подивитися в очі людям, які втратили свою дитину.

Напередодні картина також отримала приз міжнародної федерації кінопреси ФІПРЕССІ (FIPRESSI).

У цьому році на головний приз кінофестивалю претендували 19 картин.

Володарем Гран-прі журі 63-го міжнародного кінофестивалю стала документальна драма Даніса Тановіча «Випадок з життя збирача заліза» (An Episode in the Life of an Iron Picker).

Фільм розповідає про циганську пару Cенаду і Назіфа (Сенаде Алімановіч і Назіф Мужич відобразили на камеру своє власне життя). Вони живуть разом з двома маленькими доньками на околиці Боснії і Герцеговини. Гроші на утримання сім'ї Назіф заробляє тим, що збирає разом зі своїми сусідами металобрухт - в основному, вони здають скупникам заліза старі, вже нікому не потрібні машини. Сенада займається домашнім господарством, але одного разу відчуває сильний біль у животі. Лікарі скажуть, що потрібна операція, а так як у циганської родини немає страховки, за операцію необхідно заплатити. І Назіфу доведеться шукати шляхи вирішення цієї ситуації.

Міжнародний кінофестиваль проходить в Берліні з 7 по 17 лютого. У цьому році на головний приз претендували 19 картин. Журі основного конкурсу очолив відомий гонконзький режисер Вонг Кар-Вай.