В Азарова аграріїв застерігають від хитрих трейдерів

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у четвер повідомив заступник міністра аграрної політики і продовольства України Олександр Сень.

«У першій декаді серпня говоритимемо про завершення масових жнив», - сказав він.

При цьому заступник міністра порадив аграріям не поспішати з продажем зерна, оскільки ціни на нього ще остаточно не встановилися. На сьогодні, за даними Сеня, пшениця 3-го класу в порту коштує 1430-1670 грн/т, фуражна пшениця – 1400-1600 грн/т, ячмінь – 1420-1600 грн/т.

Він також зазначив, що збільшення ціни на зерно очікується в грудні 2013 р. - січні 2014 р., тому сільгоспвиробникам не варто вірити недобросовісним трейдерам, які стверджують, що ціни на зерно продовжать падати і продавати його потрібно якнайшвидше.

Сень закликав аграріїв не продавати зерно з-під комбайна за заниженими цінами.

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку з очікуваннями великого урожаю як у світі, так і в Україні, з початку надходження зерна нового урожаю в країні спостерігається тенденція до зниження цін на зернові.

При цьому Мінагропрод прогнозує рекордний для України експорт зернових і зернобобових у 2013/2014 МР на рівні 26 млн. тонн. У відомстві також очікують, що урожай пшениці у 2013 році становитиме 21 млн. тонн, жита – 700 тис. тонн. При цьому валовий збір зерна може досягти 53-54 млн. тонн проти 46,2 млн. тонн у 2012 році.

Українські аграрії до 10 липня зібрали майже 13,3 млн. тонн зерна, намолотивши близько 5 млн. га, або 46% від прогнозу. Середня врожайність по країні на вказану дату становила 27,1 ц/га проти 20 ц/га роком раніше.