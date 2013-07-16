У Києві мікроавтобус ледь не зірвався у воду (фото)

20:57, 16 липня 2013
Суспільство
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Сьогодні в Києві на Набережно-Корчуватській вулиці перекинувся мікроавтобус РАФ з пасажирами.

Ніхто не постраждав / Фото: Магнолія-ТВ

Як повідомляє ТСН, мікроавтобус їхав вузькою греблею, що веде до стоянки човнів, проте раптом втратив керування і ледь не впав у воду - на узбіччі його затримало величезне дерево.

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Ніхто з пасажирів не постраждав.

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