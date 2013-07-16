У Києві мікроавтобус ледь не зірвався у воду (фото)
20:57, 16 липня 2013Суспільство
791 0
Сьогодні в Києві на Набережно-Корчуватській вулиці перекинувся мікроавтобус РАФ з пасажирами.
Ніхто не постраждав / Фото: Магнолія-ТВ
Як повідомляє ТСН, мікроавтобус їхав вузькою греблею, що веде до стоянки човнів, проте раптом втратив керування і ледь не впав у воду - на узбіччі його затримало величезне дерево.
На тему: На Львівщині перекинувся пасажирський автобус: є постраждалі
Ніхто з пасажирів не постраждав.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter