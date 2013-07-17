Мінфін може запропонувати парламенту переглянути бюджет

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомила директор департаменту боргової і міжнародної фінансової політики Міністерства фінансів України Галина Пахачук.

«Є непроста ситуація із забезпеченням виконання держбюджету. Тому за результатами дев'яти місяців будуть ухвалені відповідні урядові рішення і направлені до парламенту на перегляд саме такого показника», - сказала Пахачук.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Президент України Віктор Янукович закликав уряд і парламент переглянути у бік збільшення державний бюджет на 2013 рік. «Завершується перше півріччя. Хотів би, щоб по першому півріччю ми розглянули бюджет на друге півріччя і внесли корективи – бажано у бік збільшення. Це таке побажання», - сказав глава держави.

Міністр фінансів Юрій Колобов також заявляв, що перегляд бюджету можливий за підсумками першого півріччя.

За оперативними даними, у січні-червні 2013 року до зведеного бюджету надійшло 204,3 млрд грн платежів, що на 1,7 млрд грн більше відповідного періоду минулого року.

Нагадаємо, 16 липня директор Департаменту фінансової політики Міністерства фінансів України Тетяна Сисоєва повідомила, що дефіцит державного бюджету України за перше півріччя 2013 року збільшився утричі - до 22,5 млрд грн проти показника у 6,7 млрд грн за перше півріччя 2012 року.

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«За підсумками першого півріччя доходи загального фонду держбюджету становили 142 млрд грн, зростання порівняно з першим півріччям минулого року становило 1,1 млрд грн, або 0,8%. Відшкодовано ПДВ на 27,5 млрд грн, що на 4,5 млрд грн, або на 19%, більше порівняно з минулим роком. Дефіцит держбюджету менше запланованого - 22,5 млрд грн», - сказала Сисоєва.

Довідка УНІАН. Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2013 рік», бюджет прийнято з дефіцитом на рівні 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, витратами – 411,9 млрд грн, граничним рівнем держборгу на 31 грудня 2013 року – 483 млрд грн, можливістю надання державних гарантій на 50 млрд грн.