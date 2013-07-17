S&P підтвердило кредитні рейтинги Єгипту зі стабільним прогнозом

Рейтинги відображають політичні, зовнішні, бюджетні та інші економічні ризики в Єгипті, які все ще високі. Однак аналітики агентства сподіваються, що зовнішня фінансова підтримка країни буде достатньою і своєчасною, аби уникнути дефолту, повідомляє РІА Новости з посиланням на прес-реліз агентства.

"Ми розглядаємо Єгипет як геополітично важливу країну для стабільності у всьому регіоні, особливо враховуючи її контроль над Суецьким каналом", - наголошується в повідомленні.

Новий єгипетський уряд у вівторок склав присягу на вірність конституції перед тимчасовим президентом країни Адлі Мансуром. Церемонія пройшла в резиденції єгипетських президентів палаці ' Аль-Іттіхад'' у Каїрі.

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Ісламісти, незважаючи на заклики голови кабінету, в уряд не увійшли. Партія свободи і справедливості ("Брати-мусульмани") і Партія творення і розвитку ("Аль-Гамаа аль-Ісламія") відмовилися від участі, протестуючи проти зміщення президента Мухаммеда Мурсі. А партія єгипетських салафітів "Ан-Нур", яка прийняла "дорожню карту" армії, відмовилася висувати своїх кандидатів на міністерські посади після загибелі демонстрантів біля штаб-квартири Республіканської гвардії у Каїрі.

На думку аналітиків S&P, повідомлення від 10 липня про те, що Кувейт, Саудівська Аравія і ОАЕ готові надати Єгипту фінансову підтримку в 12 мільярдів доларів, зменшили імовірність того, що країна зіткнеться з кризою платіжного балансу.

Стабільний прогноз за рейтингом збалансований змінами політичного ландшафту Єгипту і значним тиском на валютні ресурси, а також відображає надії аналітиків на те, що зовнішня фінансова допомога буде виділена протягом решти 2013 року.