Уряд хоче доплачувати за купівлю українських авто

Про це віце-прем'єр-міністр України Юрій Бойко заявив в інтерв'ю 5 каналу, повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем'єра.

«Зараз відпрацьовується законопроект, згідно з яким людина, яка захоче купити вітчизняне авто, матиме державну підтримку у вигляді коштів. Найближчим часом цей законопроект буде направлено в уряд, а потім - до парламенту», - зазначив Бойко.

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За його словами, сьогодні ситуація з імпортом автопродукції є критичною для вітчизняного автопрому.

«Імпорт в автомобільній галузі у нас перевищує всі критичні показники. Ця галузь є особливо важливою для нашої країни, враховуючи ту кількість заводів, яка у нас є, - це приблизно 70 тисяч робочих місць. Тому ми будемо підтримувати тих роботодавців, які збережуть ці робочі місця», - підкреслив віце-прем'єр-міністр.

Він також зазначив, що якщо задіювати весь комплекс законів, зокрема постанову Кабінету міністрів, що надає певні пільги для тих, хто створює повний виробничий цикл, то Україна вийде на позитивну динаміку в цій галузі.

Як повідомляв УНІАН, виробництво автомобілів в Україні в першому півріччі поточного року скоротилося на 54,2% - до 18,24 тис. одиниць.

Нагадаємо, в березні п.р. Україна запровадила спецмито на імпорт авто для підтримки вітчизняного автопрому в розмірі 6,46% на автомобілі з об'ємом двигуна більш як 1000 куб. см, але не більш як 1500 куб. см, і 12,95% на автомобілі з об'ємом двигуна більш як 1500 куб. см, але не більш як 2200 куб. см.

12 липня уряд Туреччини ухвалив рішення про підвищення мита на імпорт волоських горіхів з України на 23% - до 66,2% у відповідь на обмежувальні заходи України.

Російська Федерація також заявила про плани запровадити спецмито на імпорт з України вугілля, шоколаду і скла. Крім того, РФ не продовжила до кінця 2013 року квоти на постачання українських труб.

Правом на застосування заходів у відповідь на запровадження Україною спеціального мита на імпорт автомобілів можуть скористатися, окрім Туреччини і Росії, й інші члени Світової організації торгівлі, такі як США, Японія і Корея.

Україна запропонувала членам Світової організації торгівлі, які висловили претензії з приводу запровадження Україною спецмита на імпорт автомобілів, виробити механізм компенсації для мінімізації втрат.

Крім того, Верховна Рада 4 липня 2013 року прийняла закон про утилізацію транспортних засобів, знятих з експлуатації, яким запроваджується утилізаційний податок. Це, на думку експертів, спричинить подорожчання автомобілів іноземного виробництва на 1,5-5 тис. дол.