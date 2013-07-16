Росія не продовжила Україні квоти на безмитне постачання труб

У вересні 2011 року Україна, Росія, Білорусія і Казахстан підписали угоду, що регулює обсяги безмитних поставок українських труб до країн Митного союзу.

В рамках цієї угоди квота України на поставки труб в РФ в 2011 і 2012 роках становила по 300 тисяч тонн. Наприкінці грудня минулого року сторони внесли в угоду зміни, згідно з якими квота на безмитні поставки труб до РФ для України була встановлена ​​на період з 1 січня по 30 червня 2013 року в обсязі 120 тисяч тонн.

"Мною прийнято рішення не продовжувати дію квот на постачання української трубної продукції в цьому півріччі", - сказав Медведєв на нараді з розвитку металургії.

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Прем'єр підкреслив, що треба грамотно використовувати переваги Митного союзу для захисту від недобросовісної конкуренції іноземних виробників. Поставки трубної продукції понад квоту обкладаються антидемпінговими митами від 18,9% до 37,8%. Загороджувальні мита діють до листопада 2015 року.

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