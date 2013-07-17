Україна і Росія домовились про СП з виробництва найбільших літаків у світі

Про таке в ефірі «5 каналу» заявив віце-прем’єр міністр Юрій Бойко.

«Було прийняте рішення по створенню спільного підприємства по будівництву Ан-124 – це літак «Руслан», найбільший літак в світі. Ми отримали доручення від прем’єр-міністрів обох країн про підписання установчих документів вже у вересні на комітеті по реформах», – заявив Бойко.

Як повідомляв УНІАН, 7 серпня 2012 року заступник міністра промисловості і торгівлі Російської Федерації Юрій Слюсарь на нараді про розвиток регіональних авіаперевезень пасажирів за участю прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва заявив, що Мінпромторг РФ має намір внести зміни у літаки лінійки Ан без узгодження з українськими розробниками.

«У міжнародній практиці ІКАО (Міжнародна організація цивільної авіації) існують правила, відповідно до яких не тільки розробник, а й експлуатант має право вносити незначні зміни до конструкції літака, зокрема ремоторизацію і те інше», - сказав Слюсарь. За його словами, це правило діє скрізь, зокрема в Україні, яка успішно проводить доробку російських вертольотів, і робить це всупереч волі розробника. «Ми просимо дати доручення нам, Мінтрансу, Міжнародному авіаційному комітету подібні доробки внести, що дасть нам можливість і по Ан-124, і по всій антонівській лінійці одержувати доповнення до сертифікату типу, здійснюючи доробку самостійно, не питаючи на це згоди антоновської фірми», - сказав він, звертаючись до Медведєва. «За будь-яку зміну, за будь-яку модифікацію, за будь-яку модернізацію ми платимо великі гроші і заганяємо себе все більше і більше у безвихідь», - пояснив він.