У Тернополі джип переїхав вагітну жінку

Правоохоронці розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди у Тернополі, під час якої джип переїхав вагітну жінку.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі прокуратури міста, про ДТП в чергову частину Тернопільського міського відділу УМВС України в Тернопільській області повідомив свідок наїзду.

Слідчими було встановлено, що поблизу центрального ринку водій автомобіля «Mitsubishi Outlander» скоїв наїзд та подальший переїзд вагітної жінки на проїжджій частині дороги.

Внаслідок пригоди постраждалу, мешканку одного з сіл Тернопільського району, каретою швидкої допомоги доставлено в реанімаційне відділення Тернопільської міської комунальної клінічної лікарні швидкої допомоги, де після огляду виявлено ознаки травм органів черевної порожнини.

Водієм виявився 59-річний посадовець одного з тернопільських вищих навчальних закладів.

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Відомості про вказане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, стосовно водія відкрито кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Наразі жінка перебуває у тяжкому стані, лікарі борються за її життя.