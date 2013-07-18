У Росії розслідують самосуд над учасниками ДТП - водія побили до смерті

Про це повідомив РІА Новости в четвер представник крайового СУСК (слідчого управління Слідчого Комітету -УНІАН) Росії.

У вівторок, 16 липня, на автодорозі Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово водій Toyota Crown виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з мотоциклом Honda ХР 250. Від удару мотоцикліст загинув на місці, його пасажирка померла в реанімації. За даними УМВС, мотоцикліст і його подруга їхали без шоломів.

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До місця ДТП прибули друзі загиблих, вони побили пасажира та водія іномарки - поліцейського та його батька. Водій помер на місці, пасажира госпіталізовано. Поліція затримала трьох підозрюваних, ще один - у розшуку.

"Друга кримінальна справа за статтею "Умисне заподіяння середньої тяжкості шкоди здоров'ю", що передбачає до трьох років в'язниці, порушено поліцією за фактом побиття пасажира іномарки - інспектора ДПС. Раніше слідство порушило кримінальну справу за статтею "Умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю", що передбачає до 15 років позбавлення волі", - сказав співрозмовник агентства.

На час затримання підозрювані перебували в стані сильного алкогольного сп'яніння.