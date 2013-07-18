ЗМІ: Жертви російських прикордонників загинули через 200 кілограмів тарані

Про це розповів Сегодня один з жителів Новоазовського району.

«Я добре знаю цих людей і капітана, який до останнього тиснув, рятуючись. На нашому човні було два двигуни «Ямаха», що дозволяє максимум розвинути швидкість до 90-95 км/год. А цього мало, щоб утекти від махини вагою майже 30 тонн. Шкода, хлопці загинули ні за що - за 200 кілограмів тарані, кожен з рибалок на березі отримав би всього по 100 гривень», - сказав він.

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Нагадаємо, вчора ввечері, близько 18.00, в територіальних водах РФ за 8-10 кілометрів від українського кордону російський патрульний катер виявив українців. Прикордонний катер типу «Мустанг», який розвиває швидкість до 100 км/год і обладнаний водометом і великокаліберним кулеметом після попереджувальної черги почав переслідувати пластиковий човен з п'ятьма рибалками.

Імовірно, росіяни не розрахували маневр і на підході перевернули рибальське судно.

За попередніми даними, жертвами російських прикордонників стали четверо жителів села Безіменного (за 32 км від Маріуполя). Ще одному вдалося врятуватися.