Роман Ландік захворів - суд перенесли

Вищий спеціалізований суд України з розгляду кримінальних та цивільних справ знову був змушений відкласти розгляд скарги на вирок колишньому депутату Луганської міськради Роману Ландіку, умовно засудженому за вчинення хуліганських дій стосовно фотомоделі Марії Коршунової.

Як повідомили УНІАН у Вищому спецсуді, судове засідання перенесено у зв’язку із хворобою Ландіка.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ в чергове за останні кілька місяців переніс розгляд касаційної скарги на вирок Роману Ландіку.

Під час попередніх переносів розгляду справи адвокати Ландіка зазначали, що їхній підзахисний особисто бажає брати участь у розгляді скарги.

Довідка УНІАН. 4 липня 2011 року вночі в одному з ресторанів у Луганську син на той час народного депутата від Партії регіонів Володимира Ландіка Роман Ландік побив Марію Коршунову.

7 липня 2011 року прокуратура Луганської області порушила кримінальну справу проти Ландіка за ч. 3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Його було оголошено у розшук і затримано у Краснодарі (РФ).

21 вересня Ландіка екстрадували з Росії до України для притягнення до кримінальної відповідальності, а 24 вересня - етапували до Луганська.

31 жовтня 2011 р. стало відомо, що Ландік і Коршунова підписали мирову угоду.

8 грудня потерпіла підтвердила в суді отримання компенсації у розмірі 5 тис. доларів. 9 грудня батько обвинуваченого заявив, що передав дівчині 320 тис. грн.

19 січня 2012 року Ленінський районний суд Луганська засудив Ландіка до трьох років позбавлення волі з відтермінуванням відбування покарання на два роки. Також суд зобов’язав Ландіка не виїжджати за межі місця проживання без дозволу правоохоронних органів.

27 червня 2012 року Апеляційний суд Луганської області залишив у силі вирок Ландіку.