Клименко каже, що керівництво «ВКонтакте» на нього тисне

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Харкові після зустрічі з керівниками підприємств з іноземними інвестиціями заявив міністр доходів і зборів України Олександр Клименко, коментуючи заяву керівників соцмережі про спробу міністерства під будь-яким приводом вилучити техніку.

«Ми з вами стаємо свідками тиску на Міністерство доходів і зборів шляхом перекручування фактів», - сказав Клименко.

Водночас він підкреслив, що позиція Міндоходів «перебуває у правовій площині».

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«Там є моменти і питання, які ми обов`язково поставимо і вже поставили. Але я ще раз повторюю, що дії Міністерства доходів і зборів перебувають виключно у правовій площині», - підкреслив міністр.

Клименко зазначив, що вилучена техніка зараз проходить експертизу.

За його словами, вилучені сервери «не відносяться до «ВКонтакте».

«В рамках розслідування справи були вилучені сервери, які не відносяться до «ВКонтакте». Далі проводиться експертиза, яка необхідна», - підкреслив Клименко.

Він також повідомив, що після закінчення експертизи та техніка, яка не буде потрібна для подальшого розслідування, буде повернена.

Як повідомляв УНІАН, 18 липня Головне управління Міністерства доходів і зборів України в Києві підтвердило інформацію про те, що співробітники слідчого управління Державної податкової інспекції Деснянського району Києва в рамках обшуку в компанії «Дата-Айікс Юей», вилучили файлові накопичувачі з інформацією різного характеру, яка, зокрема, містить посилання на соціальну мережу «ВКонтакте».

За даними управління Міндоходів, інформацію про виявлене правопорушення вже передано до Єдиного реєстру досудових розслідувань, і зараз органи прокуратури розглядають можливості передачі матеріалів кримінального провадження в органи МВС.

На початку липня Міністерство доходів і зборів України ініціювало перевірку серверів компанії «Дата-Айікс Юей». Дозвіл на обшук в компанії було видано суддею Деснянського районного суду м. Києва на підставі інформації про ухилення від сплати податків компанією «Евос», документи якої зберігаються на серверах «Дата-Айікс Юей». При цьому, за даними прес-служби головного управління Міндоходів у Києві, «Дата-Айікс Юей» є провайдером надання послуг доступу до мережі Інтернет, і не є офіційним представником в Україні соціальної мережі «ВКонтакте».

Раніше ЗМІ розповсюдили заяву технічного директора соціальної мережі «ВКонтакте» Миколи Дурова про те, що правоохоронні органи в Києві вилучили сервери компанії. При цьому він підтвердив, що йдеться про справу про ухилення від сплати податків «місцевої української компанії, яка до російський соцмережі ніякого відношення не має». При цьому Дуров на своїй сторінці у соцмережі назвав свідомо неправдивими заяви українських властей про те, що на конфіскованих серверах сайту нібито зберігалася порнографічна продукція.