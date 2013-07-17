Засновник "ВКонтакте" називає звинувачення з України недолугими

"Відеоролики, що містять дитячу порнографію, негайно видаляються з ВКонтакте за скаргами користувачів і служб моніторингу. Навіть якщо вони продовжують кілька днів зберігатися на кешируючих серверах до заміщення новим контентом, вони недоступні абсолютно для всіх користувачів", - написав він на своїй сторінці в соцмережі.

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Дуров також спростував заяви української сторони про те, що подібні ролики з вилучених серверів за 12 днів міг подивитися 31 мільйон осіб, додавши, що ця цифра на кілька порядків перевищує будь теоретично можливі оцінки, а технічної можливості підрахувати, скільки унікальних користувачів запитувало доступ до певних роликам, не існує, передає РІА "Новости".

Сервери "ВКонтакте" були вилучені 27 червня в Києві правоохоронними органами України. Павло Дуров повідомив, що українська міліція вилучила обладнання соцмережі для слідчих дій. За його словами, приводом послужило те, що на серверах "ВКонтакте" могли зберігатися фінансові документи української фірми, яка ухиляється від сплати податків.

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Головне управління Міністерства доходів і зборів України повідомило в середу, що кримінальна справа, яку порушили на Україні за результатами перевірки серверів "ВКонтакте", заведена за двома статтями, що стосуються поширення порнографії та інформації, що пропагує насильство, і знаходиться у введенні прокуратури. Нині органи прокуратури розглядають питання передачі матеріалів кримінального провадження до органів МВС України.