Укргазвидобування через суд вимагає від Нафтогазу 266 мільйонів гривень

Про це сказано в документі, який є в розпорядженні УНІАН.

Згідно з документом, «Укргазвидобування» 17 червня подав позов до Господарського суду Києва, розгляд справи було призначено на 12 липня 2013 року. Проте 11 липня «Нафтогаз» подав клопотання про зменшення розміру пені. У свою чергу суд ухвалив рішення про розгляд справи 2 серпня 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, «Нафтогаз» з березня 2013 року судиться зі своєю дочірньою компанією «Газ України», вимагаючи повернення більш як 8 млрд грн.

Проте суд відмовляє «Нафтогазу» в задоволенні позовних вимог, посилаючись на те, що на даний момент компанія "Газ України" перебуває в процесі реорганізації в публічне акціонерне товариство "Синтез-Газ України".

У той же час НАК «Нафтогаз України» продовжує подавати апеляційні позови до Господарського суду Києва з проханням задовольнити його вимоги.

Довідка УНІАН. ПАТ «Укргазвидобування» - найбільша газодобувна компанія України. До складу «Укргазвидобування» входять 4 газопромислових управління: ГПУ «Шебелинкагазвидобування», ГПУ «Полтавагазвидобування», ГПУ «Харківгазвидобування» і ГПУ «Львігазвидобування».