Члени Комітету ВР з прав людини вимагають звільнити Захарченка

19:49, 18 липня 2013
Суспільство
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Члени Комітету ВР з прав людини звернулися до Президента з вимогою звільнити Захарченка.

Янукович, Захарченко

Члени Комітету Верховної Ради з прав людини, що представляють опозиційній фракції, звернулися до Президента України Януковича з вимогою звільнити міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка.

Про це повідомив народний депутат від «УДАРу», голова Комітету ВР з прав людини, національних меншин та міжнаціональних відносин Валерій Пацкан, поінформували УНІАН у прес-службі партії.

В заяві зазначається, що останнім часом дедалі частіше громадськості стають відомі факти безпосередньої участі працівників міліції в кримінальних злочинах – від ДТП до зґвалтувань жінок та чоловіків, тортур та спричинення тяжких тілесних ушкоджень, замахів на вбивство та вбивств, в тому числі з корисливих мотивів. «Ми вважаємо, що ситуація, яка склалася в правоохоронній системі, залишається без належної уваги та адекватного реагування з боку вищого керівництва не лише правоохоронних органів, а й держави», - наголошують народні депутати.

В заяві зазначається, що населення все більше охоплює внутрішнє переконання, що беззаконня і безкарність стали рисами нинішньої правоохоронної системи України, а найвищі посадові особи і інститути державної влади вже не контролюють ситуацію і не здатні до адекватних дій, спрямованих на кардинальне і швидке її поліпшення.

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«Тому ми, як народні депутати України, вимагаємо вжити рішучих заходів для припинення порушень законності у системі правоохоронних органів», - наголошують члени комітету.

Народні депутати також вимагають від Президента розглянути ситуацію з дотриманням законності та захисту прав і свобод людини і громадянина правоохоронними органами на найближчому засіданні Ради національної безпеки та оборони України.

При цьому Кабмін до 1 жовтня має розробити за участю авторитетних правозахисників, громадських організацій і активістів громадянського суспільства та подати до парламенту закон «Про поліцію» європейського зразка. Депутати переконані, що цей закон повинен передбачити механізми цивільного контролю за діяльністю правоохоронних органів і жорсткі норми відповідальності для їх співробітників; створення муніципальної поліції, з виборним, а також підзвітним та підконтрольним міській громаді керівництвом.

Крім того, парламент має внести зміни до Кримінального та Кримінально- процесуального кодексів України, які будуть спрямовані на посилення відповідальності за злочини, скоєні працівниками правоохоронних органів, наголошується в заяві.

Народні депутати також вимагають, щоб у Міністерстві внутрішніх справ не пізніше, ніж до 1 жовтня 2013 року, відбулася переатестація усіх працівників усіх районних відділень МВС.

Звернення підписали народні депутати Валерій Пацкан, Андрій Шевченко, Ірина Луценко, Мустафа Джемілєв та Богдан Бенюк.

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