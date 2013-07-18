Ветерани МВС закликають не ганьбити міліцію в цілому
23:35, 18 липня 2013Суспільство
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У Києві понад 1,5 тис. ветеранів органів внутрішніх справ протестують на площі Слави проти використання “врадіївських” подій у політичних цілях.
Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, серед учасників акції колишні керівники МВС УРСР, зокрема Іван Гладуш.
Як зазначили в міліцейському главку, учасники акції співчувають з приводу того, що відбулося у Врадіївці за участю співробітників міліції, зазначаючи, що таким правоохоронцям не місце в органах внутрішніх справ. Тим не менше, учасники заходу звертають увагу людей на те, що коли у них виникають проблеми, міліція, як правило, завжди приходить на допомогу.
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Також ветерани МВС закликають припинити будь-які інсинуації, використовуючи врадіївську трагедію, і не ганьбити міліцію в цілому.
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