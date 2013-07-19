Одному із врадіївських активістів приписують кримінал

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції начальник ГУ МВС України в Києві Валерій Коряк.

"Один кинув шашку, ми його будемо притягувати до кримінальної відповідальності. Зараз збираються матеріали", - заявив Коряк.

Він зазначив, що 11 активістів були примусово доставлені до Шевченківського районного управління для складення адмінпротоколів. Було складено 7 протоколів за ст. 173 і два протоколи за ст. 127. На одного активіста протокол не будуть складати.

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За словами Коряка, серед затриманих активістів є особи, які вже притягувалися до відповідальності, зокрема за грабежі, за збут наркотичних засобів.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 19 липня спецпідрозіл МВС "Беркут" розігнав мітинг учасників пішої ходи з Врадіївки на Майдані Незалежності у Києві.

Мітинг проводили жителі смт Врадіївка Миколаївської області, де в ніч з 26 на 27 червня співробітники міліції зґвалтували жінку. Також до мітингувальників приєдналися столичні громадські активісти. Мітингувальники встановили намети. Опівночі міліція почала зносити встановлені на Майдані Незалежності намети активістів. Людей били, вихоплювали з натовпу по одному. Постраждали також і журналісти, які висвітлювали акцію протесту.

Під час розгону мітингу міліція затримала кількох учасників акції, але вранці відпустила їх. За словами координатора Врадіївської ходи Василя Любарця, один з учасників акції потрапив до лікарні.

Сьогодні, 19 липня, Шевченківський районний суд Києва оштрафував сімох з дев’яти активістів, затриманих на Майдані Незалежності.