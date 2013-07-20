Завершилися українсько-американські тактичні навчання

Як передає кореспондент УНІАН, офіційна церемонія закриття навчань «Репід Трайдент-2013» відбулася на стройовому плацу військового містечка «Центральне». Під звуки Гімну України та Сполучених Штатів Америки, були спущені прапори обох країн. Керівники навчань нагородили представників українських та іноземних підрозділів цінними подарунками та грамотами. Відбувся обмін сувенірами між представниками підрозділів різних країн. Зокрема, десантники, які здійснювали спільні навчальні стрибки, обмінялися нагрудними знаками парашутиста.

Підбиваючи підсумки двотижневих навчань, співкерівники з української та американської сторін, перший заступник командира 8 армійського корпусу Сухопутних військ ЗС України генерал-майор В’ячеслав Назаркін та офіцер командування Сухопутних військ ЗС США у Європі полковник Альфред Рензі відзначили, що завдання, які були поставлені перед учасниками навчань, успішно виконані.

"Ми не лише вдосконалили способи дій підрозділів під час участі в миротворчих операціях, а й отримали належний приклад почуття військового братерства у військовослужбовців різних країн, взаємоповаги та взаємодопомоги під час багатонаціональних операцій," – зазначив Назаркін.

"Працюючи разом, представники усіх націй, які були залучені до проведення цьогорічних навчань, продемонстрували уміння діяти у команді, знаходити спільну мову та досягати поставлених цілей. Те, що ми робили упродовж навчань, сподіваюся, збереже життя солдатам під час коаліційних та миротворчих операцій," – відзначив Рензі.

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Старший групи моніторингу процесу оцінювання підполковник Мірза Абдуллаєв зазначив: "Оцінюючи українських військовослужбовців ми були максимально об’єктивними. Однак, віддаємо належне рівню підготовки ваших солдатів та офіцерів – вона покращується із кожним роком. Звичайно, є певні зауваження до окремих питань. Це, зокрема, забезпечення засобами зв’язку, сумісними із апаратурою зв’язку армій країн НАТО".

Іноземні учасники навчань «Репід Трайдент-2013» покинуть Україну впродовж наступних вихідних.

Український військовий контингент прибуде до пунктів постійної дислокації 20 липня.

Довідка УНІАН. Українсько-американські тактичні навчання серії «Репід Трайдент» відбуваються на території нашої держави з 2006 року в рамках програми «Партнерство заради миру». Головною метою їх проведення є підготовка підрозділів до спільних дій у складі багатонаціональних сил під час коаліційних операцій.

Цього року в навчаннях «Репід Трайдент - 2013» брали участь понад 1300 військовослужбовців з 16 країн, зокрема України, США, Румунії, Канади, Болгарії, Швеції, Грузії, Азербайджану, Республіки Молдови, Сербії, Польщі, Норвегії, Великобританії, Вірменії, Данії та Німеччини. До заходу було залучено більше 800 одиниць озброєння та майже 170 військових автомобілів і бойових машин. Окрім того, для відпрацювання аеромобільної операції та елементів евакуації поранених із поля бою були задіяні 4 вертольоти Мі-8, військово-транспортний літак АН-26 від Збройних Сил України та німецький транспортний літак С-160.