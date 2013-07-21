На Дніпропетровщині суддя встряв у бійку

15:14, 21 липня 2013
Суспільство
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На Дніпропетровщині сталася бійка за участі судді.

Суд

Сьогодні вранці на Дніпропетровщині сталася бійка за участі судді одного з районних судів області.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області, о 06.20 до чергової частини Новомосковського міськвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що до місцевої лікарні доставлено громадянина з тілесними ушкодженнями, зокрема пораненнями, завданими травматичною зброєю.

«Першочерговими слідчими діями встановлено, що одним з учасників цієї події є суддя одного з районних судів області», - зазначили у ВЗГ. При цьому уточнили, що суддя – не потерпілий. Інші деталі не повідомляються.

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Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.296 КК України (хуліганство).

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Новомосковським міськвідділом міліції. На даний час проводяться першочергові невідкладні слідчі дії, спрямовані на встановлення об’єктивних обставин події.

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