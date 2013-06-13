У мережі з’явилося відео бійки міліціонерів з суддею у Харкові

На записі видно, як чоловік у цивільному нападає на іншого, після чого той лишається лежати на землі, після чого йому заламують руки люди, принаймні один з яких одягнений в міліцейську форму.

Нагадаємо, у ніч з 12 на 13 червня в ресторані "Старгород" сталася бійка між суддею одного з райсудів Харкова та громадянином Росії. Співробітники ДСО, які прибули раніше на інший виклик, застосували силу та спецзасоби до потерпілого у бійці судді, заявив представник Харківської обласної прокуратури.

До цього ЗМІ повідомляли про те, що суддя був п’яний і напав на міліціонерів, тому застосування міліцією сили було виправданим.