У мережі з’явилося відео бійки міліціонерів з суддею у Харкові
21:01, 13 червня 2013Суспільство
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На відео-хостингу youtube з’явився запис камер спостереження, які зафіксували конфлікт, що стався у ніч з 12 на 13 червня в одному з ресторанів Харкова.
На записі видно, як чоловік у цивільному нападає на іншого, після чого той лишається лежати на землі, після чого йому заламують руки люди, принаймні один з яких одягнений в міліцейську форму.
Нагадаємо, у ніч з 12 на 13 червня в ресторані "Старгород" сталася бійка між суддею одного з райсудів Харкова та громадянином Росії. Співробітники ДСО, які прибули раніше на інший виклик, застосували силу та спецзасоби до потерпілого у бійці судді, заявив представник Харківської обласної прокуратури.
До цього ЗМІ повідомляли про те, що суддя був п’яний і напав на міліціонерів, тому застосування міліцією сили було виправданим.
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