Головний міліціонер Києва не знає про застосування сили до активістів на Майдані

Під час знесення наметів учасників акції протесту з Врадіївки Миколаївської області на Майдані Незалежності у Києві порушень не було.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції начальник ГУ МВС в м. Києві Валерій Коряк.

“Під час роботи “Беркуту” порушень не було”, - сказав Коряк.

Він зазначив, що о 20.50 учасниками мітингу було встановлено 2 намети, о 21.15 до них прийшли представники КП “Благоустрій” з вимогою ліквідації наметів.

Коряк повідомив, що перемови працівників КП “Благоустрій” з мітингувальниками йшли до 22.00-23.00. Після цього учасники акції почали виштовхувати працівників “Благоустрою”. І після цього прийшли представники «Беркуту» для ліквідації наметів.

Коряк також зазначив, що під час роботи «Беркуту» були виконані всі внутрішні інструкції цього спецпідрозділу. Він також додав, що про факти застосування сили до мітингувальників йому не відомо.

Як повідомляв УНІАН, щонайменше три журналісти «5-го каналу» постраждали під час розгону бійцями спецпідрозділу МВС "Беркут" мітингу в центрі Києва в ніч на 19 липня.

Мітинг проводили жителі смт Врадіївка Миколаївської області, де в ніч з 26 на 27 червня співробітники міліції зґвалтували жінку. Також до мітингувальників приєдналися столичні громадські активісти. Мітингувальники встановили намети. Опівночі міліція почала зносити встановлені на Майдані Незалежності намети активістів. Людей били, вихоплювали з натовпу по одному. Під руку потрапили і журналісти, які висвітлювали акцію протесту.