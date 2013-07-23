Екіпажам швидкої допомоги дадуть тривожні кнопки

Як пояснили УНІАН у Відділі у зв'язках з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, ідея обладнати автомобіль швидкої допомоги технічними засобами для подачі сигналу в міліцію у разі нештатної ситуації виникла у зв'язку з нападами зловмисників на екіпажі швидкої допомоги.

За словами начальника УДСО області полковника міліції Віктора Міщенкова, в Донецьку вже тиждень працює автомобіль швидкої допомоги, обладнаний тривожною кнопкою державної служби охорони, - охоронний прилад у вигляді валізки, що працює по GSM-каналу, встановлений безпосередньо в салоні, при цьому весь екіпаж «швидкої» оснащений тривожними кнопками у вигляді радіобрелків.

За домовленістю з донецьким Центром екстреної медичної допомоги, системою охорони було обладнано один з його автомобілів, що обслуговує центр міста. Тижневі випробування показали: у разі потреби медики можуть безперешкодно подавати сигнал тривоги, перебуваючи на відстані від машини, наприклад, на дев'ятому поверсі житлового будинку. Оператор пульта визначає адресу звідки надійшов сигнал і направляє по ньому найближчу групу затримання ДСО, яка прибуває на місце протягом кількох хвилин.

Міщенков зазначив, що на даний час укладаються договори на постійну охорону 21 автомобіля швидкої допомоги.

«Чи часто доведеться медикам вдаватися до такого крайнього заходу захисту, покаже час, але навіть сам факт наявності тривожних кнопок дозволить їм без побоювання їхати на черговий виклик для виконання своєї непростої роботи», - упевнений правоохоронець.

На цю тему: У Запоріжжі психічно хворий напав на бригаду «швидкої», загинула фельдшер

Як повідомляв УНІАН, останнім часом почастішали випадки нападу на бригади швидкої допомоги.

24 травня в Запоріжжі психічно хворий чоловік викликав швидку допомогу для 78-річного батька, який нібито почав задихатися. Коли медики прибули, зловмисник накинувся на них в під'їзді з льодорубом і кислотою. 29-річна вагітна фельдшер у результаті одержаних ран загинула на місці, ще два медпрацівники дістали поранення і опіки кислотою. Нападника затримали працівники міліції.

6 червня в Одесі працівники міліції на місці скоєння злочину затримали 30-річного чоловіка, який наніс ножові поранення своїй матері, сестрі і двом медичним працівникам, що приїхали на виклик, - одному з них чоловік поранив шию, другому - руку. Встановлено, що чоловік проходив лікування в психіатричній лікарні, звідки був виписаний близько двох місяців тому.

15 червня в Ленінському районі Запоріжжя двох працівників бригади швидкої медичної допомоги побив п'яний пацієнт.