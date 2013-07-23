МЗС: Українців серед постраждалих внаслідок землетрусів у Китаї немає

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

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Він зазначив, що кількість загиблих станом на 22 липня становила 56 осіб, 392 поранено і 14 вважаються зниклими безвісти.

“За інформацією посольства, громадян України серед загиблих та постраждалих немає”, - сказав Перебийніс.

Як повідомляв УНІАН, унаслідок двох землетрусів, що сталися в Китаї 22 липня, загинуло близько 90 осіб, понад 800 осіб зазнали поранень. Стихія зруйнувала понад 9 тисяч будинків.