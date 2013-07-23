Землетрус у Китаї: загиблих вже 89, поранених - 800

Рятувальні роботи тривають.

Землетруси зафіксували у північно-західній провінції Ганьсу у Китаї вранці у понеділок. Найбільше жертв - у місті Дінсі. Державні ЗМІ повідомляють, що понад 800 людей зазнали поранень.

До рятувальної операції залучені два гелікоптери та близько трьох тисяч солдатів.

Перший землетрус магнітудою 5,98 стався поблизу міста Дінсі. Поштовхи відбувалися на глибині 9,8 кілометрів, повідомляють у Геологічній службі США. Оглядачі пояснюють, що чим ближче до поверхні відбуваються поштовхи, тим більш руйнівним може бути землетрус.

Буквально через годину у тому ж районі стався ще один землетрус - магнітудою 5,6.

За словами місцевого уряду, стихія зруйнувала понад 9 тисяч будинків.

Рятувальники шукають потерпілих під завалами, що ускладнюється зсувами, спричиненими землетрусом.

Державне інформагентство Сіньхуа каже, що шанси знайти когось живого під шаром піщаного мулу дуже низькі.

Станом на 18:00 понеділка (12:00 понеділка за Києвом), мешканці регіону відчули 422 підземні поштовхи.

Один зі співробітників фабрики у повіті Мін заявив інформагенції AFP, що відчув "сильну тряску" та "одразу вибіг на подвір'я".

"Наша фабрика займає всього один поверх. Коли я вийшов на подвір'я, я побачив, що 18-поверхова будівля, найвища у повіті, неймовірно труситься, особливо 18-й поверх", - розповів він.

Один з місцевих лікарів повідомив Reuters, що під час обвалу будинків багато людей зазнали поранень.

Уряд Дінсі написав у своєму мікроблозі у Twitter, що землетрус спричинив збитки на суму у 32 мільйони доларів.

І лідер КНР Сі Цзіньпін, і глава уряду Лі Кецян наголосили на важливості якісної рятувальної операції у провінції.

BBC Україна