"Врадіївську справу" можуть легко сфальсифікувати - адвокати

Про це заявили адвокати Євген Стельмах та Руслан Радецький, які представляють інтереси потерпілої внаслідок зґвалтування та жорсткого побиття жительки Врадіївки Миколаївської області Ірини Крашкової, повідомили УНІАН у адвокатському об’єднанні Intel-Pravis.

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На думку представників потерпілої, цими обставинами можуть скористатися ті, хто захоче сфальсифікувати справу чи окремі її матеріали.

Водночас прокурор Миколаївської області Андрій Курись заявив, що не допустить зловживання із ознайомленням з матеріалами досудового слідства.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня 29-річну Ірину Крашкову, жорстоко зґвалтували і побили троє мешканців селища Врадіївка. Своїми ґвалтівниками вона назвала двох офіцерів міліції Врадіївського райвідділу – лейтенанта Дмитра Поліщука і капітана міліції Євгена Дрижака, а також таксиста Сергія Рябіненка.

Рябіненка і Поліщука було затримано відразу. Дрижака було затримано після масових протестів мешканців Врадіївки, які розгромили Врадіївський райвідділ міліції.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 121, ч. 3 ст. 152, ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України (нанесення тяжких тілесних ушкоджень, згвалтування, розбійний напад).