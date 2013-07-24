На «бєлгородського стрільця» можуть завести ще одну кримінальну справу

Судові пристави організували перевірку щодо Сергія Помазуна, обвинуваченого в розстрілі людей у ​​Бєлгороді у квітні цього року, - проти нього можуть завести ще одну кримінальну справу за образи і погрози на адресу судді, повідомляє РІА "Новости".

Під час допиту потерпілих і свідків в Бєлгородському обласному суді підсудний Помазун неодноразово порушував дисципліну, починав кричати, нецензурно висловлюватися і навіть погрожував судді розправою.

Після другого попередження суддя видалив його з залу суду на період допиту свідків сторони звинувачення.

У регіональне управління ФССП надійшов рапорт судового пристава про неповагу до суду і образі судді Миколи Кудінова. За даними відомства,щодо Помазуна може бути порушено кримінальну справу за статтею "неповага до судді", яка передбачає покарання у вигляді штрафу або арешту на строк до шести місяців.

"В даний час матеріали щодо зазначеного громадянина направлені в районний відділ № 1 судових приставів у місті Бєлгороді для проведення перевірки", - повідомляє управління ФССП.

За даними слідства, 22 квітня 31-річний Сергій Помазун відкрив вогонь у магазині зброї в центрі Бєлгорода, убивши трьох осіб, а після виходу на вулицю розстріляв ще трьох, у тому числі двох школярок.

Пізно ввечері 23 квітня в районі залізничного вокзалу він був затриманий групою поліцейських з Курська. У ході операції Помазун встиг поранити одного з правоохоронців. Йому пред'явлено обвинувачення за кількома тяжкими статтями, в тому числі і "вбивство з хуліганських спонукань" і напад на поліцейського. Помазуну загрожує довічне позбавлення волі.