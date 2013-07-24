Патріархи і митрополити відвідають концерт, присвячений Хрещенню Русі

Предстоятелі помісних православних церков і представники православних церков світу 27 липня відвідають святковий концерт на Хрещатику, присвячений 1025-річчю Хрещення Русі, зустрінуть Міжнародну хресну ходу з мощами Святого Рівноапостольного князя Володимира і привітають киян і гостей міста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив голова міжнародної громадської організації «День Хрещення Русі», рок-музикант Олег Карамазов на прес-конференції в КМДА.

«Під час концерту відбудеться достатньо серйозна, сакральна подія – зустріч мощів Хрестителя Русі. Святий рівноапостольний князь Володимир вперше в історії пройшов всіма своїми землями і повернувся до Києва. Зустріч мощів відбудеться на Хрещатику, у присутності православних патріархів і митрополитів», – розповів організатор заходу.

Карамазов нагадав, що 27 липня до Києва прибуде Міжнародна хресна хода з мощами Святого Рівноапостольного князя Володимира, яка стартувала 29 травня з Владивостока (Росія), пройшовши містами Росії, Білорусі і України.

За словами музиканта, для проведення святкового концерту на Хрещатику, біля будівлі міської адміністрації, встановлять дві сцени: для виконання духовної хорової музики і для сучасних музичних колективів.

«На концерті будуть присутні патріархи, напевно вони захочуть звернутися до людей. Вечірнє Богослужіння в Лаврі почнеться трохи раніше для того, щоб у їх святійшеств була можливість відвідати події, які відбуватимуться на Хрещатику», – повідомив голова МГО «День Хрещення Русі».

Також Карамазов повідомив про те, що кияни і гості міста, які прийдуть на святковий концерт, зможуть заспівати народні пісні разом з Кубанським козачим хором.

«Всі люди, які прийдуть на Хрещатик, стануть учасниками великого народного святкування. Разом з Кубанським козачим хором ми виконаємо найулюбленішу українську народну пісню. Слова пісні можна буде бачити на екранах, зможемо співати хором. Зараз проводимо опитування у соцмережах, яка це буде пісня», – розповів Карамазов.

За його словами, концерт на Хрещатику буде «пізнавальним і святковим». Виступи відомих українських і російських рок-груп чергуватимуться із сюжетами «про головне».

«Розробляючи режисуру концерту, ми пам'ятали про те, що слово «хрещення» означає «освіта», тому основу концерту складуть 5 чотирьоххвилинних сюжетів, текст до яких написав чудовий київський богослов протоієрей Андрій Ткачов. Це дуже чесні, часом жорсткі оцінки того, що відбувалося з нами, про нашу історію, про день сьогоднішній і спроба заглянути в день завтрашній», – зазначив організатор заходу.

«Концерт буде сучасним – різним за формою, але цілісним. Говорити, що це рок-концерт або концерт духовної музики, я б не став. Це святкове дійство. Люди, які прийдуть 27 липня на Хрещатик, не нудьгуватимуть – точно», – додав Карамазов.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня о 18.00 на Хрещатику відбудеться грандіозний концерт. Зі святкової сцени виступлять представники духівництва, відомі діячі науки, культури і спорту.

***День Хрещення Русі відзначається 28 липня – у православному церковному календарі (за старим стилем 15 липня) це день пам'яті рівноапостольного князя Володимира (960-1015).

З 2007 року щорічне святкування Дня Хрещення Русі відроджене за ініціативи Міжнародної громадської організації «День Хрещення Русі».