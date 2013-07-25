Міндоходів: «Податкових розвідників» у посольствах України не буде

Проте вони не будуть виконувати роль «податкових розвідників», в обов'язки яких будуть входити збір інформації про доходів і активах українців за кордоном.

Про це повідомила УНІАН прес-служба Міндоходов, коментуючи появу в ЗМІ інформації про створення при міністерстві інституту «податкової розвідки». «Аташе не буде стежити за українським для виявлення їх доходів і зарубіжних активів, як це говорилося в деяких ЗМІ. Навпаки, вони будуть надавати всіляку підтримку представникам українського бізнесу за кордоном і допомагати потенційним інвесторам в роз'ясненні всіх аспектів української податково-митного законодавства », - повідомила прес-служба, додавши, що митно-податкові аташе повинні надавати підтримку представникам українського бізнесу за кордоном і допомагати потенційним інвесторам в роз'ясненні всіх аспектів українського податково-митного законодавства.

За даними прес-служби, посади планується ввести до складу закордонних дипломатичних установ України в країнах, з якими налагоджені розвинені торговельно-економічні відносини. У їх числі Росія, США, Великобританія, Польща, Бельгія та інші. Претендентами на посаду митно-податкових аташе будуть працівники Міндоходов. Для налагодження зв'язку з іноземними партнерами чиновники, що займають цю посаду, повинні будуть підтримувати контакти з представниками податкових і митних служб країни, в якій вони перебувають, сказано в повідомленні. Згідно з повідомленням, завдання та функції митно-податкових аташе, а також пріоритетні напрямки їх діяльності Міністерство доходів і зборів визначати спільно з Міністерством закордонних справ.

Проте контролювати щоденну діяльність митно-податкових аташе буде керівництво іноземних дипломатичних установ та керівник економічного відділу. На сьогодні митно-податковий аташе, який є за посадою радником, працює тільки в Представництві України при Європейських Співтовариствах. У недалекому минулому Митна служба вже мала своїх представників у складі посольств України в Російській Федерації та Республіці Польща. Проте пізніше ці посади були ліквідовані.

Довідка УНІАН. Міністерство доходів і зборів створено 24 грудня 2012 Указом Президента шляхом реорганізації Державної податкової служби України (ДПСУ) та Державної митної служби. Міндоходов є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань забезпечення формування єдиної державної податкової, державної митної політики в частині адміністрування податків і зборів, митних платежів та реалізації єдиної державної податкової, державної митної політики; забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування; забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями при застосуванні податкового та митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску.