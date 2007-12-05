Підвищення ціни на російський газ неспівставне зі ставкою за транзит газу

Член фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Анатолій МАТВІЄНКО вважає неспівставною ціну на газ для України на 2008 рік та ставку на транзит газу територією нашої держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам, коментуючи домовленість між Україною та Росією про ціну на газ для України на рівні 179,5 дол. за тис. куб. м.

За словами А.МАТВІЄНКА, підвищення ціни на газ було цілком прогнозованим. «Росія нас штовхає до світових цін», - сказав він.

При цьому депутат зауважив, що «підняття ставки транзиту неадекватне».

Він зазначив, що уряду під керівництвом Віктора ЯНУКОВИЧА не вдалося витримати паритету в питанні газопостачання. «Але проблема вся в тому, що у нас немає політики довгострокового стратегічного партнерства», - переконаний А.МАТВІЄНКО.

Як повідомляв УНІАН, Росія та Україна сьогодні узгодили ціну газу на 2008 рік на рівні 179,5 дол. за тис. куб. м.

Ставка транзиту територією України становитиме 1,7 дол. за 1 тис. куб. м на 100 км, територією Росії для України - 1,7 дол. за 1 тис. куб. м на 100 км.

Ціна природного газу для України в 2007 році становить 130 дол. за тис. куб. м на українському кордоні, плата за транзит газу територією України - 1,6 дол. за тис. куб. м на 100 км відстані.